В музее Северного флота состоится открытие двух выставок картин

В городе Мурманске в Военно-морском музее Северного флота состоится выставка картин из фондового собрания музея флота «Краски Севера» и персональная выставка Натальи Смирновой «С любовью к Северному флоту».

На выставке «С любовью к Северному флоту» посетителей музея ждёт глубокое и пронзительное путешествие в суровый и величественный мир Заполярья. Она раскрывает тему служения Родине на морских рубежах.

Лучшие работы из фондового собрания музея, вдохновленные Северным флотом и суровой природой Заполярья, гости музея увидят на выставке «Краски Севера».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, открытие выставки состоится 1 сентября в 10 часов.

На открытии выставки посетителей ждёт музыкальный номер Сабины Гаффаровой, пианистки и преподавателя Детской музыкальной школы №6 г. Мурманска, экскурсия по выставке от автора, Натальи Смирновой и квест по картинам выставки.

Фото: https://mil.ru/news/abfdb31b-0e59-48b3-9718-d6f7d892d63d