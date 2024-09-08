В музее Северного флота состоялся день открытых дверей

В городе-герое Мурманске в военно-морском музее Северного флота состоялся день открытых дверей, а также выставка ретроавтомобилей.

Возле военно-морского музея было представлено более 20 автомобилей и мотоциклов как советского, так и зарубежного автопрома.

Перед гостями музея выступил вокально-инструментальный ансамбль тяжелого авианесущего крейсера «Пётр Великий», команда черлидеров из Мурманска и автор проекта «Уличное пианино».

Были организованы творческие мастер-классы: «Автомобиль из бумаги», «Песочная анимация» и «Рисование песком», беседы об автомобилестроении, познавательные лекции и многое другое.

Все желающие смогли ознакомиться с историей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, мероприятие собрало около 2000 жителей и гостей города Мурманска.

Событие станет ежегодным и будет проводиться в первую субботу сентября.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12528409@egNews