Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 09:45
В музее Североморского музейно-выставочного комплекса продолжается акция «Соединим копилки вместе - поможем фронту»
Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, все собранные средства будут направлены на нужды участников специальной военной операции.
Кроме того, в музей можно принести мужские вещи, бритвенные принадлежности и гигиенические средства. Через волонтёров «Zа наших» их передадут в госпиталь, где проходят лечение наши бойцы, или отправят на фронт.
Принести монеты и вещи можно в музей по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15 (в рабочее время: вторник-среда - с 10.00 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00).
Фото: https://citysever.ru/novostiq/17380-meloch-v-bolshoe-delo/
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