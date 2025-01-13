В музее Североморского музейно-выставочного комплекса продолжается акция «Соединим копилки вместе - поможем фронту»

Как отмечает администрация ЗАТО г. Североморск, все собранные средства будут направлены на нужды участников специальной военной операции.

Кроме того, в музей можно принести мужские вещи, бритвенные принадлежности и гигиенические средства. Через волонтёров «Zа наших» их передадут в госпиталь, где проходят лечение наши бойцы, или отправят на фронт.

Принести монеты и вещи можно в музей по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15 (в рабочее время: вторник-среда - с 10.00 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17380-meloch-v-bolshoe-delo/