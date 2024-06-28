В музее в Умбе появится видеоигра о культуре и традициях поморов

Для отдела областного краеведческого музея в Умбе будет создана видеоигра о культуре и традициях поморов, живших на Терском берегу.

Команда музейных специалистов в партнёрстве с разработчиками получила финансовую поддержку по итогам хакатона конференции «SmartSocial» в Москве, в котором приняли участие 190 человек. Состязание стало частью проекта цифровизации, инициированного грантовой программой «Музеи Русского Севера» Фонда «Доброта Севера» при поддержке компаний «Северсталь» и «Мобиус Технологии».

По условиям хакатона, IT-специалисты со всей России в сжатые сроки должны были разработать решения для конкретных кейсов от представителей НКО и музеев. Например, создать цифрового помощника научного сотрудника, видеоигру для посетителей, приложение-путеводитель или сервис для онлайн-записи на музейные мероприятия и многое другое.

В финал на конкурсной основе вышли 10 кейсов от 10 разных некоммерческих организаций, а поддержку на общую сумму 1,4 млн рублей получили пять российских музеев, в том числе территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея в Умбе. Задуманная участниками видеоигра для посетителей музейного пространства поможет ближе познакомиться с историей и традициями самобытной этнографической группы – поморов, живших на Терском берегу.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, также поддержку на создание цифрового продукта получил Ковдорский краеведческий музей – запланирован дополнительный набор команд хакатонщиков, победитель которого получит финансирование на окончательную доработку и внедрение кейса для учреждения.

Цифровизация отечественных музейных пространств – одно из ключевых направлений благотворительной программы «Музеи Русского Севера». В 2024 году запланированы инициативы, содействующие разработке и внедрению цифровых решений для региональных и муниципальных музеев, трансформации знаний и компетенций музейных сотрудников в сфере IT: в их числе стратегические сессии, состязания в области программирования, цикл обучающих мероприятий для сотрудников музеев.

Фото: https://gov-murman.ru