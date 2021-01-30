В музее ВВС Северного флота начала работу выставка «Два капитана»

В филиале Военно-морского музея Северного флота – музее ВВС СФ в посёлке Сафоново состоялось открытие новой экспозиции, посвящённой одному из самых известных советских приключенческих романов середины прошлого века «Два капитана». Это произведение написано Вениамином Кавериным в конце 30-х – начале 40-х годов, в том числе во время Великой Отечественной войны, когда писатель жил в главной базе Северного флота – Полярном и служил военным корреспондентом.

На выставке, которая будет работать в течение нескольких месяцев, представлены уникальные вещи из частной коллекции: парадный китель морского лётчика, первое издание романа «Два капитана» 1940 года (первый том) и экземпляр книги с дарственной надписью автора легендарному подводнику Герою Советского Союза Александру Маринеско.

Идея организации подобной выставки возникла у директора Музея ВВС СФ заслуженного военного лётчика России и кавалера двух орденов Мужества Сергея Чечерова. По его собственному признанию, роман «Два капитана» оказал решающее влияние на выбор им профессии морского лётчика.

Как сообщает пресс-служба СФ, экспозиция была подготовлена экскурсоводом музея Юлией Клюхиной. Она же проработала экскурсию, в ходе которой знакомит посетителей с интересными фактами биографии Вениамина Каверина и историей написания им романа «Два капитана».

Музей ВВС Северного флота в посёлке Сафоново открыт с 9 до 17 часов во все дни, кроме вторника и среды. Посещение его выставок рекомендуется школьникам старшего возраста и всем любителям авиации.