В Музей города и флота Североморска передали макет памятника участникам СВО

Макет памятника участникам специальной военной операции, открытого в Североморске в День народного единства в прошлом году, занял почётное место в Музеи города и флота.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, ранее автор монумента известный скульптор Александр Арсентьев принял решение передать этот экспонат главе ЗАТО г. Североморск Владимиру Евменькову. И после закрытия первой персональной выставки маэстро «Люди Севера. Герои Севера», которая работала в январе в Культурно-выставочном центре Русского музея, макет был доставлен в Североморск.

Миниатюра памятника будет находиться в основном фонде музея. Увидеть её можно в экспозиции в зале героев-североморцев.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19364-maket-pamyatnika-v-muzee/