Мурманская область. Арктика (16+)24.02.26 08:15
В Музей города и флота Североморска передали макет памятника участникам СВО
Макет памятника участникам специальной военной операции, открытого в Североморске в День народного единства в прошлом году, занял почётное место в Музеи города и флота.
Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, ранее автор монумента известный скульптор Александр Арсентьев принял решение передать этот экспонат главе ЗАТО г. Североморск Владимиру Евменькову. И после закрытия первой персональной выставки маэстро «Люди Севера. Герои Севера», которая работала в январе в Культурно-выставочном центре Русского музея, макет был доставлен в Североморск.
Миниатюра памятника будет находиться в основном фонде музея. Увидеть её можно в экспозиции в зале героев-североморцев.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/19364-maket-pamyatnika-v-muzee/
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок ИТ в Мурманской области: предлагаемые зарплаты выросли почти вдвое за пять лет
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
-Скоро в эфире10:10«Красная зона». Художественный сериал, 32 серия (16+)11:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: значительнее всего в январе текущего года в Мурманской области подорожало продовольствие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС подтвердили высокий уровень производственной деятельности Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Рабочая группа при правительстве региона выступила за аннулирование лицензии управляющей компании ООО «ЮНИ ДОМ»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале