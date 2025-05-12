В музей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота передали исторические ценности, с подводных лодок, ранее входивших в состав объединения

В музей Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота были переданы исторические ценности, сохранённые в разное время с подводных лодок, подлежащих утилизации и разделке. Эти реликвии передал в музей заместитель председателя Мурманской региональной общественной организации ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ России Юрий Сарапас.

«Эти артефакты будут интересны современным подводникам по одной простой причине: они показывают развитие подводного флота России, как менялись подводные лодки. Сейчас я провожу множество акций, направленных на передачу исторических ценностей и реликвий, связанных с историей Военно-морского флота, так что я очень рад тому, что могу передать новым поколениям моряков-подводников такие важные вещи. Всё должно остаться людям, и эти люди – вы», - сказал Юрий Сарапас, обращаясь к военнослужащим соединения дизельных подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди переданных вещей есть много экспонатов с подводных лодок проекта 611. В их числе - индивидуальный дыхательный аппарат, применявшийся моряками-подводниками на лодках данного проекта, шильдики, обозначающие различные приборы на корабле и таблицы расчета остаточной плавучести для подводных лодок 611 проекта.

Подводные лодки проекта 611 — это серия советских подводных лодок, относившаяся к подклассу больших подводных лодок и предназначенная для действий на океанских коммуникациях. Ранее они входили в состав соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Всего их было построено 26 единиц. Подводные лодки проекта 611 были промежуточным, экспериментальным, звеном, ставшим переходным к более совершенным подводным лодкам, таким как проект 636 «Варшавянка».

Фото: https://mil.ru/news/97fd396c-5a14-46d0-b524-f3735acb4023