В музей на встречу с невероятными приключениями

Мурманский областной художественный музей приглашает на мероприятие с мастер-классом «Покорителям космоса: изготовление и роспись керамических значков», которое состоится 4 апреля в 15.00 в главном здании музея.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, под руководством опытной наставницы участники мастер-класса погрузятся в мир керамики и создадут уникальные космические значки. Глина – это материал, который отлично подходит для воплощения в жизнь фантастических идей, и без него в космосе никак.

На этом мастер-классе можно научиться основам лепки из глины, воплотить свои космические фантазии и раскрасить их специальными красками – ангобами. Завершив свои шедевры, участники мастер-класса оставят их для обжига в печи, а спустя неделю смогут забрать готовые значки.

Количество мест ограничено, запись по телефону 45-63-10.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264194%2Falbum-11742142_00%2Frev