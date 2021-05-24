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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.21 12:00

В музыкальной школе Оленегорска появились новые музыкальные инструменты и виртуальный концертный зал

Музыкальная школа Оленегорска продолжает обновляться – в субботу с трансформацией учреждения ознакомилась министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Напомним, что обновления в школе начались в прошлом году – в рамках федеральной программы по модернизации музыкальных школ и государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» был капитально отремонтировано главное здание музыкальной школы. Сейчас работы, на которые из областного, муниципального и федерального бюджетов школа получила около 70 млн рублей, ведутся во втором корпусе учреждения. Вместе с главой Оленегорска Олегом Самарским министр культуры проверила ход ремонта, и убедилась, что работы идут по графику.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Культура» в этом году школа приобрела новые музыкальные инструменты: это шесть высококлассных акустических пианино, микрофоны, сценический монитор, сабвуферы, прожекторы и другое оборудование общей стоимостью 6,8 млн рублей, благодаря которому юные музыканты теперь смогут демонстрировать исполнительское мастерство на новом уровне.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ещё одно важное новшество – создание на базе школы виртуального концертного зала, которое также стало возможным благодаря средствам нацпроекта «Культура». Выступления известных коллективов и солистов теперь станут ещё более доступными для всех жителей Оленегорска, но это особенно важно именно для начинающих музыкантов, которые в увлекательной форме смогут повысить уровень знаний в сфере культуры.

«Трансформация, которую мы сегодня наблюдаем в музыкальной школе Оленегорска, в первую очередь очень значима для её учеников. Новые инструменты не только позволят повысить интерес ребят к процессу обучения, но и дадут им возможности для профессионального роста. А виртуальный концертный зал, который будет работать на базе школы, несомненно поможет приобщить молодёжь к шедеврам мировой и российской классики и с ранних лет воспитывать в юных северянах любовь к искусству. Все эти важные обновления стали возможными благодаря слаженной работе администрации Оленегорска, которая оперативно принимает участие в мероприятиях нацпроекта «Культура», реализуют строительные работы и обновляют материально техническую базу городских учреждений культуры», – отметила Ольга Обухова.

 

 

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