В «Музыкальные фантазии» погрузятся жители Мончегорска

В эту субботу, 15 октября, в Мончегорске пройдёт грандиозный праздник «Музыкальные фантазии», объединяющий мастеров и любителей инструментальной музыки.

Этот фестиваль – ежегодное масштабное событие для мастеров и любителей инструментальной музыки Кольского Заполярья. Тринадцать коллективов из Кандалакши, Полярных Зорь, Кировска, Мончегорска, Мурманска, Африканды и Мурмашей представят зрителям различные направления музыкального творчества: духовые оркестры («Танцплощадка»), вокально-инструментальные ансамбли («Музыкальный ринг»), эстрадно-джазовые коллективы («Jazz-кафе»).

1 октября, в Международный день музыки, всё российское музыкальное сообщество отметило 100-летие российского джаза – неофициальный праздник, отмечаемый поклонниками джаза в России. Именно в этот день, 100 лет назад в здании Российского института театрального искусства (ГИТИС, г. Москва) состоялся первый зарегистрированный концерт джазовой музыки в России. Фестиваль «Музыкальные фантазии» в этом году посвящён столь значимой дате.

15 октября на площадке Городского Центре культуры Мончегорска зазвучат лучшие в области духовые оркестры, эстрадно-джазовые коллективы и вокально-инструментальные ансамбли.

Мероприятие организовано совместно с Мурманским областным Дворцом культуры им. С.М. Кирова.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263236%2Falbum-139605315_00%2Frev