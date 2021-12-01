В начале 2022 года порт «Лавна» станет резидентом ТОР «Столица Арктики»

Более половины запланированных работ в рамках проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла выполнено, строительство универсального морского торгового порта «Лавна» идёт по плану. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с ходом реализации проекта в рамках рабочей поездки в Мурманскую область ознакомились замминистра транспорта РФ Василий Десятков и генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (АО «ГТЛК») Евгений Дитрих.

В сопровождении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и вице-губернатора Ольги Кузнецовой гости облетели на вертолёте объекты Мурманского транспортного узла, а затем «на земле» осмотрели площадку строительства порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива.

«Лавна» стала первой в России портовой концессией. АО «ГТЛК» сыграло ключевую роль в структурировании проекта и заключении концессионного соглашения. В августе 2021 г. был подписан договор на перевалку угля на принципах take-or-pay, обеспечивающий для строящегося порта грузовую базу в объеме 18 млн тонн угля в год до 2043 года. Строительство порта «Лавна» после перерыва, вызванного пандемией, активно возобновилось в сентябре. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО «Морской торговый порт «Лавна». В период пиковой нагрузки на стройке будет работать до 1200 человек.

На сегодняшний день строители приступили к работам по статическим испытаниям свай на морском грузовом фронте.

Василий Десятков по итогам осмотра объектов подчеркнул, что Мурманский транспортный узел остаётся в числе приоритетных для страны проектов.

«За счёт бюджета реализуются ближние подходы к «Лавне» – 46 км железнодорожных путей. Более половины работ выполнено, практически полностью отсыпано земляное полотно. Но в связи с тем, что несколько устарела проектная документация, появилась необходимость её откорректировать. Мы планируем осенью следующего года заключить новый контракт на продолжение и окончание работ. Стоит задача – до конца 2023 года запустить рабочее движение по этой ветке к порту «Лавна». Это всё запараллелено с инвестпрограммой самого порта. Дальние подступы реализуются РЖД. Все эти три пункта синхронизированы. Планируем к концу 2023 года выйти на возможность провоза грузов до 18 миллионов тонн в год», – пояснил замминистра.

Евгений Дитрих отметил, что комфортные условия для инвестиций, созданные в Мурманской области, позволяют качественно и в срок реализовать проект угольного терминала.

«Проект является экономически эффективным на каждом из этапов его развития. Модель порта «Лавна» учитывает все заявления по декарбонизации, которые были сделаны или формализованы в ЕС», – сказал глава ГТЛК.

Евгений Дитрих также добавил, что порт «Лавна» будет универсальным – помимо угольного терминала, компания планирует создать еще и контейнерный, мастер-планирование завершено.

«Этот терминал после полного развития мог бы обеспечить порядка 3,5 млн TEUs годового грузооборота. Сейчас мы обсуждаем со всеми участниками экономику проекта. Он даст Мурманской области и стране возможность развивать экономику и реализовывать стратегические задачи, включая Северный морской путь», – подчеркнул генеральный директор ГТЛК.

По мнению Андрея Чибиса, Мурманский транспортный узел и строящаяся железнодорожная ветка даёт совершенно новые возможности для освоения западного берега Кольского залива.

«Это совершенно другие условия для развития международного логистического хаба в нашем незамерзающем порту. Я убеждён, что задача, поставленная руководством страны, будет решена. Буквально пару месяцев назад здесь только начиналось развёртывание, а сегодня мы видим активное строительство нового порта. У нас подписана дорожная карта с ГТЛК, и в первом квартале следующего года порт «Лавна» станет резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики». Это, кроме всего прочего, даст нам возможность получать налоги от тех строителей, которые здесь работают», – отметил глава региона.

На состоявшемся в административном корпусе строительства совещании по вопросам реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» стороны подтвердили ранее взятые на себя обязательства. Замминистра транспорта РФ Василий Десятков выразил поддержку со стороны ведомства не только МТУ, но и в целом модернизации транспортной инфраструктуры Мурманской области, в частности, реконструкции аэропорта «Мурманск».

Как сообщает региональное, Министерство информационной политики, проект создания на западном берегу Кольского залива морского торгового порта «Лавна» входит в число приоритетных направлений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года и является одним из якорных проектов комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Его целью, в том числе, является выполнение поставленной Президентом РФ В.В. Путиным задачи по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году. Кроме того, «Лавна» призвана внести вклад в переориентацию грузовой базы российских экспортеров из портов Прибалтики на отечественные портовые мощности.