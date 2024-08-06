В начале 2024 года доля безналичных платежей при покупке в розницу, расчётах в кафе и ресторанах и при оплате услуг уже составила 83,4%, но ЦБ намерен ещё повысить уровень безналичной оплаты в регионах

Банк России предлагает разработать региональные программы стимулирования предпринимателей, принимающих оплату картами и с использованием СБП, чтобы повысить уровень приёма безналичных платежей в регионах. Эта и ряд других инициатив содержатся в презентации регулятора по развитию безналичной оплаты.

Как пишут «Ведомости», мероприятия по повышению финансовой доступности и развитию безналичных расчётов проводятся ЦБ на всей территории страны.

Ещё одна идея - на уровне нормативных актов включить обязательность приёма безналичной оплаты для всех организаций или проектов, получающих бюджетное финансирование. Также ЦБ предлагает перевести субсидии и компенсации, выплачиваемые из бюджета, на механизм электронного сертификата, который активируется только при условии безналичной оплаты.

Для развития безналичной оплаты в регионах среди инициатив есть и запуск на базе карты «Мир» таких проектов, как карта жителя региона/города, транспортная карта, карта студента, карта школьника, карта туриста и др.

По итогам года ЦБ ожидает, что доля безналичных платежей в России вырастет до уровня 84-85%, говорила первый зампред Банк России Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России 4 июля.

По данным опроса Банка России, в целом в начале 2024 года доля безналичных платежей при покупке в розницу, расчётах в кафе и ресторанах и при оплате услуг уже составила 83,4%, обновив исторический максимум. Потребители часто платят с помощью QR-кода, через платёжные приложения «Mir Pay» и «СБПэй», с использованием технологии NFC или биометрии. Им нравится доступность, быстрота и безопасность этих сервисов.

При этом продолжают развиваться облегченные форматы обслуживания, когда граждане могут получить финансовые услуги привычным способом — через оператора. Они особенно актуальны на отдалённых и малонаселённых территориях, где Интернет может работать с перебоями, а также востребованы людьми, которые не хотят или не могут пользоваться дистанционными сервисами. Количество таких пунктов за 2023 год максимально выросло — почти на 43%, в основном за счёт расширения точек обслуживания с агентами и партнёрами кредитных организаций. Кроме того, увеличивается число магазинов, заправок и других торговых и сервисных предприятий, предоставляющих услугу «наличные на кассе» — возможность получить деньги с платёжной карты.

Как отмечает ЦБ РФ, работой финансовых организаций довольны 83,1% опрошенных граждан и почти 90% предприятий малого и среднего бизнеса. По сравнению с предыдущим опросом оба показателя выросли на 8%.*

* - опрос проводился при замере индикаторов финансовой доступности. Индикаторы показывают, сколько действует точек, где люди могут получать финансовые услуги, и в каких форматах.