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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.23 16:00

В начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%

В начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%. Об этом сегодня сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области.

В первом полугодии 2023 года в Мурманской области реализуется 41 мероприятие стратегического плана «На Севере – жить» в сфере здравоохранения.

«В этом году в регионе строятся два объекта – амбулатория Кандалакшской ЦРБ в посёлке Зеленоборский и хирургический корпус областного онкодиспансера. Идут ремонты шести объектов, два из которых уже завершены – это гинекологическое отделение Мончегорской ЦРБ и фасад городской поликлиники №1 в Мурманске. Идёт монтаж девяти модульных объектов – семь ФАПов и две амбулатории. После их установки потребность по ФАПам и амбулатория в регионе будет закрыта на 100%», – подчеркнул глава региона.

В рамках комплексной программы по привлечению медработников за первые полгода этого года благодаря различным мерам соцподдержки количество работающих врачей в Мурманской области увеличилось на 55 специалистов.

«Те комплексные меры, которые мы реализуем, включая персональную ответственность главных врачей и финансовую мотивацию, дают свои результаты», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона отметил эффективность выездных форм оказания медицинских услуг жителям.

«За первое полугодие выполнено более 500 выездов медицинских бригад Центральных районных и Центральных городских больниц в населённые пункты в зоне их обслуживания, проведено более 13 тысяч осмотров. Это уже больше, чем по итогам всего 2022 года. Ещё одно направление – выезды бригады врачей-специалистов из областных медицинских организаций, состав которой формируется с учётом потребности населения в том или ином специалисте. С начала 2023 года охвачено 49 населённых пунктов и выполнено 7 выездов», – подчеркнул глава региона.

Также Андрей Чибис отметил, что в 2023 году увеличилось количество выездов специализированных микроавтобусов, осуществляющих бесплатную доставку пациентов в медучреждения.

«В 2022 году таких маршрутов было 5, с начала 2023 года – уже 10 маршрутов. Только за 6 месяцев этого года выполнено 162 выезда, которыми воспользовались уже более 2 тысяч жителей. Это больше, чем за весь 2022 год», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, Андрей Чибис акцентировал внимание жителей и глав муниципальных образований на важность медицинской профилактики.

«Это один из приоритетов государственной системы здравоохранения. Чем быстрее и на ранней стадии будет выявлено заболевание, тем гораздо проще его вылечить. В этом году мы должны охватить диспансеризацией 57,7% населения нашей области – это более 380 тысяч человек. На 1 июля мы идём в графике по всем профмероприятиям. Выполнение за полугодие составляет 51%. Но сразу хочу отметить, что у нас разные ситуации по разным населённым пунктам – кто-то в передовиках, кто-то недотягивает. Я прошу глав администраций муниципалитетов активизировать эту работу и не снижать темпы. А также обращаюсь к жителям – не игнорируйте профилактические осмотры. Периодически проверяться принципиально важно для того, чтобы сберечь своё здоровье», – подчеркнул глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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