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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.25 15:00

В начале 2025 года Мурманский морской рыбный порт столкнулся с заметным снижением грузооборота

В январе-феврале текущего года общий объём грузоперевалки составил 45,3 тысячи тонн, что на 23,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Это значительное падение вызывает вопросы о причинах и возможных последствиях для региона и отрасли в целом.

Как сообщает murmansk.rbc.ru, из общего объёма перевалки, 35,1 тысячи онн составила рыбопродукция, что на 6% больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о том, что несмотря на общее снижение, сектор рыболовства продолжает показывать устойчивый рост, что может быть связано с увеличением спроса на свежую рыбу и морепродукты как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В феврале 2025 года терминал перегрузил 24,2 тысячи тонн, что также на 12,9% ниже, чем в феврале прошлого года. Однако стоит отметить, что в этом месяце объём перевалки рыбопродукции вырос на 22,3%, составив 19,2 тысячи тонн. Это может указывать на сезонные колебания в рыболовстве и спросе на морепродукты.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО «Мурманский тарный комбинат», технического оборудования для горнопромышленных предприятий Мурманской области, оборудования для предприятий аквакультуры.

На протяжении 2024 года грузооборот АО «ММРП» имел положительную динамику. За шесть месяцев прошлого года объем грузов был выше на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, а за восемь месяцев рост составил 44,5%. На протяжении 2024 года грузооборот АО «ММРП» имел положительную динамику. За шесть месяцев прошлого года объем грузов был выше на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, а за восемь месяцев рост составил 44,5%.

Напомним, на протяжении 2024 года грузооборот АО «ММРП» имел положительную динамику. За шесть месяцев прошлого года объем грузов был выше на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, а за восемь месяцев рост составил 44,5%.

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