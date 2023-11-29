В начале декабря на территории Мурманской области пройдёт ежегодная широкомасштабная профилактическая акция «Декада «SOS»

С 1 по 10 декабря на территории Мурманской области пройдёт ежегодная широкомасштабная профилактическая акция «Декада «SOS», направленная на привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, а также популяризацию здорового образа жизни.

Аппаратом антинаркотической комиссии Мурманской области подготовлен сводный план проведения акции, в который вошли мероприятия (профилактические лекции/беседы, встречи со специалистами, спортивные мероприятия и т.п.), предложенные исполнительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и муниципальными антинаркотическими комиссиями Мурманской области.

План размещен на официальном портале Министерства региональной безопасности Мурманской области во вкладке «Направления деятельности» – «Антинаркотическая комиссия – «Деятельность АНК» (https://safety.gov-murman.ru/bitrix/components/b1team/govmurman.element.file/download.php?ID=506301&FID=746177).