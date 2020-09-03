В начале октября РЖД отменяет скидки на экспортные перевозки угля в направлении Северо-Запада

Правлением ОАО «РЖД» 2 сентября принято решение об отмене скидки на экспортные перевозки энергетического угля и антрацита в направлении портов Северо-Запада России. В соответствии с установленными правилами оно вступит в силу через 30 дней с момента опубликования. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В РЖД отмечают, что объём погрузки угля на Северо-Запад, несмотря на тарифные преференции, отстаёт от параметров соглашения на 2 млн тонн. В этих условиях скидка на экспортные перевозки угля в направлении портов Северо-Запада формирует для ОАО «РЖД» отрицательный экономический эффект, в связи с чем и было принято решение об её отмене.

Напомним, скидка 12,8% на экспортные перевозки энергетических углей и антрацита в направлении портов Юга и Северо-Запада России была установлена решениями правления ОАО «РЖД» в марте-апреле 2020 года.

Компания предоставила максимально возможный дисконт для стимулирования роста объёмов перевозок в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры и в поддержку реализации соглашений, подписанных с администрацией Кемеровской области, о вывозе угля по основным направлениям в 2020 году.

«Решения принимались в самый сложный для угольной отрасли момент, когда ценовая конъюнктура реализации угля на западном направлении была крайне негативной. Более того, на фоне промышленного спада в Европе в связи с пандемией Covid-19 и традиционного снижения потребления угля перед летним периодом мы понимали, что «ценовое дно» ещё не достигнуто. И действительно, котировки энергетического угля в северо-западных портах в мае 2020 года доходили до 41 доллара за тонну, но уже к августу данный показатель вырос почти на 20% – до 49 долларов. Кроме того, экономика экспортоориентированных компаний поддержана курсовыми разницами», – отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.