В начале периода отпусков северян волнуют вопросы о проведении перерасчёта за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)

В мае 2022 года таких обращений было зафиксировано более 300 (это около 7% от общего количества), чаще всего они поступали на горячую линию Мурманского филиала АО «Ситиматик». В основном вопросы были связаны с приостановкой платы в связи с отпуском и с требованиями к документам на перерасчёт.

Обращение с ТКО является коммунальной услугой, а значит, в соответствии с постановлением правительства РФ №354, в случае отсутствия граждан по месту регистрации или домовладения более 5 дней, все они имеют право на перерасчет, но лишь в том случае, если предоставят подтверждающие документы. При этом учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчетом может собственник или наниматель жилого помещения, либо доверенное лицо.

Для того, чтобы регоператор приостановил начисления или сделал перерасчет за услугу «Обращение с ТКО», следует написать заявление, которое может быть подано до начала периода временного отсутствия потребителя, но не позднее 30 дней после окончания этого периода. Необходимые формы в электронном виде размещены на официальном сайте Мурманского филиала АО «Ситиматик» (51.citymatic.ru) в разделе «Документы и информация для потребителей».

К заявлению нужно приложить именные маршрутные квитанции или посадочные талоны – в случае, если проезд к месту отдыха осуществлялся авиаперелетом. При этом чеки на бензин не принимаются. В случае, если поездка к месту проведения отпуска осуществлялась на автомобиле, заявитель должен предоставить справку, выданную по месту пребывания или командировочное/отпускное удостоверение на всех членов семьи, или справку с места работы по компенсации проезда (при наличии), или любой другой документ, указанный в постановлении правительства РФ №354.

Для удобства и в целях экономии природных ресурсов Мурманский филиал АО «Ситиматик» рекомендует северянам направлять отсканированные копии заполненного заявления и пакет подтверждающих документов на перерасчёт за услугу по обращению с ТКО на электронную почту – murmansk@citymatic.ru.

По возникающим вопросам можно обращаться на «горячую линию» Мурманского филиала АО «Ситиматик» с понедельника по субботу - с 9.00 до 17.30 по телефону 8-800-707-13-71.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».