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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.21 09:15

В начале сентября похолодание затронет регионы СЗФО

Осенняя погода и дожди с промозглым ветром ожидают жителей центральной части России с 2 сентября. Температура воздуха днём не превысит 11-16 градусов тепла, сообщил в воскресенье ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В тёмное время суток температура воздуха понизится до плюс восьми - плюс 13 градусов, а днём будет не выше плюс 11 - плюс 16», - рассказал он.

По его словам, далее холодные веяния с Арктики будут только усиливаться. «Ночами воздух станет остывать до плюс трёх - плюс восьми градусов, а в дневные часы температура составит всего лишь плюс семь - плюс 12 градусов, что на пять-семь градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод», - подчеркнул специалист.

Особенно похолодание коснется жителей СЗФО, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до нуля - пяти градусов тепла, подчеркнул Тишковец. «Это значит, что вперемешку с дождём кое-где начнёт пробиваться и первый мокрый снег. «Белые мухи», которые, впрочем, будут таять по пути к земле, могут наблюдаться в отдельных районах Русского Севера (Мурманская, Архангельская области, Карелия, Коми, Вологодчина), Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области), а также не исключены на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья (Кировская, Костромская, Тверская, Ярославская области)», - добавил он.

В северо-западной части России будет очень ветрено: в порывах скорость увеличится до штормовых 17-22 м/с.

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