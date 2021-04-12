В начале торгов доллар и евро перешли к росту

Мировые цены на нефть символически растут в понедельник утром в отсутствие факторов, способных серьёзно повлиять на их динамику, свидетельствуют данные торгов.

С одной стороны, в предыдущие дни возобновилась неуверенность инвесторов в дальнейшем спросе на нефть в Азии из-за резкого увеличения роста заболеваемости коронавирусом. Так, самой тяжёлой ситуация остаётся в Индии, в которой за все время было зафиксировано свыше 13 миллионов случаев COVID-19. Всё это становится поводом для введения властями новых ограничительных социально-экономических мер.

При этом цены на нефть сейчас и не падают, поскольку существует идея «победы» над коронавирусом за счёт ускорения темпов вакцинации.

«Несмотря на то, что рост числа случаев заражения вирусом будет иметь своё влияние, кампания вакцинации продвигается очень хорошо», — сказал агентству «Блумберг» экономист «OCBC Bank» Хоуи Ли.

Курс рубля в начале торгов слабо снижается к доллару и столь же незначительно подрастает к евро, следует из данных Московской биржи.

К 8 часам доллар и евро перешли к росту по отношению к рублю. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта к 8.05 мск подорожала на 37,42 копейки, евро - на 43,07 копейки.