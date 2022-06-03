В начале торгов пятницы курс рубля продолжил вчерашнее падение

Сегодня утром нефтяные цены умеренно снижаются после подъёма накануне на данных о падении запасов в США. Как сообщило накануне Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.

Как пишет finmarket.ru, товарные запасы бензина снизились на 711 тысячи баррелей, дистиллятов - на 529 тысяч баррелей. Эксперты ожидали уменьшения первого показателя на 100 тысяч баррелей и повышения второго на 750 тысяч баррелей.

«Сочетание растущего экспорта и сокращающегося импорта спровоцировало значительное снижение запасов, даже несмотря на высвобождение 5,4 млн баррелей из стратегического резерва. Рост экспорта объясняется увеличением поставок в Европу», - сказал старший нефтяной аналитик в «Kpler» Мэтт Смит.

Однако сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки. Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тысячи б/с.

Организация также продлила период компенсации недосокращенной ранее добычи до конца декабря 2022 года в соответствии с просьбой некоторых стран с низкими показателями и потребовала, чтобы они представили свои планы по производству сырья до 17 июня 2022 года.

«К счастью для «быков», ОПЕК+ регулярно недовыполняла норму добычи, - отметили аналитики «Zaner».

А в это время доллар США и евро растут на Московской бирже. Рубль понижается к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста нефтедобычи. Рубль немного теряет позиции в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.03 мск повышался на 39 копеек, до 62,04 рубля, евро — на 38 копеек, до 65,94 рубля, следует из данных торговой площадки.