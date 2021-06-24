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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 10:30

В начале торгов рубль меняется незначительно

Цены на нефть в среду отметились ростом, причём котировки Brent закрылись выше 75 долларов США за баррель, поскольку нефтяные запасы в США падали уже по итогам пятой недели подряд, сократившись на приблизительно восемь миллионов баррелей.

Сокращение запасов указывает на хорошее состояние американской экономики, однако при этом демонстрирует «уязвимость, связанную с нехваткой производства нефти», сообщил Фил Флинн из «The Price Futures Group». «Мы начинаем видеть нехватку предложения, которая является одной из причин столь позитивной динамики нефтяного рынка», — отметил Флинн.

В EIA также сообщили о сокращении запасов бензина на 2,9 млн баррелей и росте запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей. Опрошенные «S&P Global Platts «аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина и дистиллятов на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно.

Данные EIA указали на восстановление спроса на бензин в США, «сигнализируя о том, что американская экономика оживает, и люди вновь начинают активно пользоваться автомобильным транспортом», сказал Флинн. «Мы ожидаем, что эта тенденция будет сохраняться, и спрос будет восстанавливаться быстрее предложения», — добавил он.

Тем временем общий объём нефтедобычи в США на прошлой неделе сократился на 100 тысяч баррелей, до 11,1 млн баррелей в день, согласно данным EIA.

Трейдеры будут следить за заседанием коалиции, которое состоится 1 июля, поскольку в рамках этой встречи может быть согласовано наращивание добычи, заявил Тарик Захир из «Tyche Capital Advisors». «Россия уже намекнула на своё желание нарастить добычу, тогда как Саудовская Аравия, скорее всего, весьма довольна текущим уровнем цен и может увеличить свои объёмы производства, чтобы захватить долю рынка и предотвратить нарушение договоренностей об ограничении добычи другими членами ОПЕК», — сказал он.

Рубль мало меняется в начале торгов сегодня утром к доллару и евро на фоне слабой динамики нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара США стабилен в паре с евро, дешевеет к иене.

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