В начале торгов рубль растёт к доллару и евро

Цены на нефть сегодня утром демонстрируют разнонаправленную динамику на неопределенных перспективах восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов. Давление на стоимость американской нефти WTI оказывает продолжающийся активный рост числа новых случаев коронавируса в США. Это может снова поставить под удар спрос на топливо в Соединенных Штатах.

Агентство «Рейтер» отмечает, что только за первые четыре дня июля 15 американских штатов сообщили о рекордном росте числа новых случаев заражения COVID-19.

«Мы увидим некоторое снижение спроса, если число случаев будет продолжать увеличиваться, поскольку люди предпочтут оставаться дома. Темпы восстановления спроса в США будут не такими крутыми, как ожидалось», — сказал агентству экономист «Oversea-Chinese Banking Corp.» Хоуи Ли.

При этом некоторую поддержку рынку оказывают перспективы сокращения экспорта из Ливии, поскольку силы, противостоящие правительству, продолжают блокировать поставки. Это вместе с сокращением добычи ОПЕК+ снижает предложение на рынке.

В 10.01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,8250 рубля. По отношению к последней сделке 3 июля доллар снизился на 54,50 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 32,51 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 26,75 копейки и составил 80,0225 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 80,18 копейки.