В начале января тема COVID-19 оказалась в тени главного праздника зимы

Аналитики Центра управления регионом провели анализ поисковых запросов, комментариев в соцсетях и обращений жителей Мурманской области на портал «Наш Север» в период новогодних праздников.

По информации ЦУРа, с 1 по 10 января наибольшее число сообщений на портале «Наш Север» касалось вопросов сферы ЖКХ (33%), на втором месте тема благоустройства (28%), на третьем – здравоохранение (5%), на четвёртом – проблемы, связанные с дорогами (4%), на пятом – безопасность граждан (3%).

В блоке «ЖКХ» наиболее часто жители Заполярья сообщали об отсутствии или ненадлежащем качестве отопления (10 сообщений), а также об отсутствии холодной или горячей воды. Срок, в который были отработаны обращения, не превысил 10 рабочих дней. В качестве примера отработки подобных проблем руководитель ЦУРа Алексей Медведев привёл ситуацию с отключением горячей воды в Мурманске по адресу: ул. Софьи Перовской, 6.

«С 1 по 3 января представитель ГЖИ держал связь с жителем дома, пока вопрос не был решён. Проблема заключалась в том, что не было доступа в помещение офиса, расположенного на первом этаже», – пояснил Алексей Медведев.

Сообщения по теме благоустройства касались ненадлежащей уборки территорий, необходимости ремонта оборудования на старых детских площадках, а также неудовлетворительного состояния лыжных трасс и катков. Разъяснения по этим вопросам в соцсетях давали специалисты региональных Министерства строительства и Министерства градостроительства и благоустройства.

В блоке «Дороги» чаще всего северяне сообщали о недостаточном освещении дорог и тротуаров, неисправных фонарях или их отсутствии.

Наиболее популярные запросы северян в поисковиках «Яндекс» и «Google» в конце 2020 и начале 2021 годов были связаны с организацией досуга в праздничные дни. Пользователи искали билеты в кино, рецепты салата оливье, отслеживали почтовые отправления, подбирали новогодние костюмы, выбирали фотостудию, заказывали еду, узнавали погоду, следили за выступлением национальной сборной на молодёжном Чемпионате мира по хоккею с шайбой и за розыгрышем лотереи «Русское лото». Как отметили аналитики ЦУРа, в начале января тема COVID-19 оказалась в тени главного праздника зимы.