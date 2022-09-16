В начальной школе № 7 Кировска открылся кабинет психологической разгрузки

Образовательное пространство обустроили благодаря гранту, который выиграла школа, став участником регионального проекта «Arctic schools».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, на грант закупили специальное интерактивное оборудование. Оно позволит эффективнее решать психологические проблемы детей 6-9 лет и младших подростков. Получить консультацию специалиста смогут родители и педагоги.

Помещение разделено на специальные зоны. Помощь в решении проблем окажет педагог-психолог школы №7 Анна Архипова.

В Кировске в рамках «Arctic schools» реализованы четыре проекта. Работа проводится в рамках региональной программы #насевережить.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265999%2Fwall-148376343_56831