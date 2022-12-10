9 декабря, в День Героев Отечества, в начальной школе №7 Кировска установили «Парту героя» в честь земляка - ефрейтора Игоря Чиликанова.

Игорь Чиликанов учился в этой школе. На фасаде уже есть памятная доска герою - кировчанину. Учиться за «Партой героя» будут самые успешные и талантливые ученики. Первой за парту села ученица 4 «Г» класса Ульяна Артёмова.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, Игорь Чиликанов служил в Афганистане, выполнял служебно-боевые задачи в Чеченской Республике. Он погиб 16 мая 1995 года в Грозном. Спасая товарищей, накрыл своим телом гранату. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ефрейтору Чиликанову присвоено звание Героя Российской Федерации. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации он навечно зачислен в списки личного состава части.

Образовательный проект «Парта Героя» рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267431%2Fwall-148376343_60018