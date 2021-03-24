В Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд

Общероссийская общественная организации «Зелёный патруль» опубликовала очередные итоги «Национального экологического рейтинга» по итогам зимы 2020 - 2021 гг.

Информация для данного рейтинга собирается экспертами организации с 2007 г. и регулярно, по итогам каждого сезона, публикуется с весны 2008 г. Регионы Российской Федерации ранжируются по трём основным группам критериев, которые приведены на сайте «Зелёного патруля». www.greenpatrol.ru

По итогам прошедшей зимы в десятку лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» вошли Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай. Москва оказалась на шестом месте, а Санкт-Петербург – на девятом. Замыкает десятку лучших Чукотский АО.

Мурманской области «Зелёный патруль» отвёл 12 место. Кстати, по сводному индексу наш регион отстаёт от лидера рейтинга на 11 единиц, а от Санкт-Петербурга всего на один бал.

Надо отметить, что ранее, до закрытия экологически вредных производств в Никеле и Мончегорске, Мурманская область по версии «Зелёного патруля» входила в десятку лучших. Например, по итогам 2018 года наш край был на 7 месте, по итогам 20217 года – на шестом, по итогам лета 2019 года – на восьмом месте.