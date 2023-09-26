В нацпроект «Безопасные качественные дороги» активно включаются дороги к туристическим объектам региона

В этом году обустроен первый арктический пляж Мурманской области «Аврора». Отдыхающие смогут доехать до него по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС, участки которой отремонтированы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в период 2022 – 2023 годов. В ходе работ дорожники обновили дорожное полотно, укрепили обочины. Новый пляж находится на 49 километре данной автодороги у озера Канентъявр. Посетив его, туристы могут остаться на ночлег в гостинице «Аврора Вилладж».

Более того, дорога Кола – Серебрянские ГЭС ведет в одну из самых популярных точек притяжения туризма - село Териберка, на автоподъезде к которому ведутся капитальный ремонт и реконструкция в рамках нацпроекта. Период реализации данных мероприятий 2022 – 2024 годы. Зимой этого года в Териберке, благодаря государственной поддержке были открыты модульные номера для гостей на базе отдыха «45 причал».

Не стоит забывать, что связующей точкой туристов из других регионов страны с Мурманской областью является аэропорт Мурманск. К воздушной гавани из областного центра ведет региональная автодорога Кола – Мурмаши, которая ремонтировалась в летний строительный сезон 2023 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность ремонта составила 4,5 км, обновленные участки получили новое дорожное покрытие с горизонтальной разметкой и обустроенными обочинами.

Для юных туристов в регионе имеется турбаза Центра детского и юношеского туризма «Парус», расположенная перед въездом в Мурманск у озера Кильдинское. Поскольку подъездная дорога к «Парусу» имеет высокую социальную значимость в Мурманской области, было решено отремонтировать ее в этом году в рамках нацпроекта. На сегодняшний день работы выполнены в полном объёме. На автодороге был произведен демонтаж старого дорожного покрытия, выполнена укладка выравнивающего и верхнего слоев, укреплены обочины, в местах поворотов уширено дорожное полотно. При следовании в «Парус» по обновленной дороге невозможно проехать мимо парка активного отдыха «Северное сияние», где можно отдохнуть, уединившись с природой, на время, позабыв о городской суете.

В Ковдоре, который находится в южной части Мурманской области, располагается живописное место под названием «По следу Полярной совы», где путешественники могут прогуляться по экотропе, полюбоваться природой, услышать пение птиц, а также набрать грибов и ягод. К данному туристическому объекту ведет автомобильная дорога Пиренга – Ковдор. Дорожные работы в этом году прошли на отрезке с 3 км до 68 км. На наиболее изношенных участках выполнено фрезерование существующего покрытия, устроены выравнивающий и верхний слои покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн. На объекте укреплены обочины, нанесена разметка краской с микростеклошариками.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ремонтные работы на трассе Пиренга – Ковдор ведутся с 2020 года. Подрядные организации трудились на самых проблемных участках, в общей сложности к нормативам привели свыше 56 км дороги.

Фото: https://gov-murman.ru