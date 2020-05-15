В налоговые органы Мурманской области поступило более 2 тысяч заявлений на предоставление субсидии для бизнеса

С 1 мая организации и индивидуальные предприниматели, работающие в пострадавших от пандемии отраслях, могут подать заявку на предоставление субсидии. Такой возможностью уже воспользовались более 2 тысяч налогоплательщиков Кольского края.

Данная мера государственной поддержки разработана в первую очередь для тех, кто сохраняет рабочие места не менее чем на 90%. Субсидия предоставляется в мае 2020 года за сохранение численности работников в апреле и в июне 2020 года — за сохранение численности работников в мае по сравнению с мартом 2020 года.

«Размер федеральной субсидии на территории всей нашей страны составляет один МРОТ – 12130 рублей, на каждого сотрудника. Районные коэффициенты и северные надбавки к данной выплате не применяются, - поясняет заместитель руководителя УФНС России по Мурманской области Елена Латина. – Индивидуальный предприниматель без наемных работников также вправе получить данную сумму на себя».

Чтобы получить субсидию, налогоплательщик должен соответствовать одновременно нескольким условиям. По состоянию на 1 марта 2020 года он должен состоять в реестре малого и среднего предпринимательства, а его ОКВЭД входить в перечень пострадавших отраслей экономики. «Важно помнить, что в данном случае проверяется основной код ОКВЭД, дополнительные коды не учитываются. Узнать свой код можно из выписки ЕГРЮЛ или ЕГРИП», - уточнила Елена Латина.

Кроме этого, в отношении компании не должны проходить процедуры банкротства, ликвидации или принято решение об исключении из ЕГРЮЛ. Также задолженность налогоплательщика, заявляющего право на субсидию, по налогам и страховым взносам на 1 марта 2020 года не может в сумме превышать 3 тысячи рублей, а его отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда должна быть представлена вовремя - до 15 апреля текущего года.

Проверить, соответствует ли налогоплательщик основным условиям предоставления субсидии можно на сайте ФНС России в соответствующем сервисе. Для этого достаточно ввести свой ИНН. Направить заявление на субсидию также можно в электронном виде через Личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя или по телекоммуникационным каналам связи. По почте заявление следует направить в налоговый орган по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпринимателя.