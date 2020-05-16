В налоговых инспекциях продлён режим, приостанавливающий личный приём граждан

Личный приём и обслуживание налогоплательщиков во всех налоговых инспекциях Мурманской области, а также их подразделениях, приостановлен по 22 мая включительно.

Следить за актуальной информацией о графике личного приема граждан можно на сайте Налоговой службы в разделе «Контакты». Также в обычном режиме функционируют все способы обращения в налоговые органы Мурманской области, в том числе с помощью линейки сервисов «Личный кабинет налогоплательщика», через телекоммуникационные каналы связи, а также через Интернет-сервисы ведомства.

В обычном режиме продолжает функционировать Единый контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) и телефоны горячих линий налоговых инспекций Кольского края, которые опубликованы на сайте ведомства.

Вся корреспонденция, в том числе налоговая и бухгалтерская отчетность, в бумажном виде принимается в инспекциях через специальные боксы на входе. При этом в целях оперативного решения возникающих вопросов налогоплательщикам необходимо указывать контактный номер телефона.