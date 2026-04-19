В народной программе партии «Единая Россия» появится Арктический раздел

В Мурманске состоялся форум сторонников партии «Единая Россия: Народная программа «На Севере – жить!». Его участниками стали активисты и сторонники партии, представители всех уровней власти и бизнеса, молодёжь, волонтёры и общественники, участники и ветераны СВО.

На пленарном заседании секретарь регионального отделения партии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис представил результаты реализации программы «На Севере — жить!» за семь лет и обозначил приоритеты дальнейшего развития Мурманской области.

Работу форума продолжили стратегические сессии по направлениям: «Большие арктические проекты развития», «Дети, молодежь и таланты», «Комфортная среда и мастер-планы», «Поддержка семей и демографии», «Поддержка участников СВО и членов их семей».

По итогам обсуждений на панельной дискуссии Андреем Чибисом было поддержано предложение о создании особого Арктического раздела народной программы.

«Считаю правильным, чтобы в народной программе появился отдельный Арктический раздел. Президент такой подход поддержал. Это поможет добиваться правильных решений и дополнительных ресурсов на развитие Арктической зоны. За это можно и нужно биться», - подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, развитие Арктики должно рассматриваться как единая система, включающая транспортную, экономическую, социальную и научно-технологическую составляющие. Особое внимание следует уделить развитию Северного морского пути как стратегического транспортного коридора, модернизации портовой и инфраструктурной базы, повышению качества жизни населения северных регионов, а также обеспечению устойчивого промышленного и инвестиционного развития Арктической зоны.

По поручению Андрея Чибиса будет сформирован программный совет из участников стратегических сессий, а также направлены соответствующие инициативы в региональные отделения партии в субъектах Арктической зоны Российской Федерации.

Также Андрей Чибис поддержал предложение депутата Государственной Думы Татьяны Кусайко о создании проекта «Сила Севера – в людях!».

«Это возможность рассказать истории северян, которые каждый день меняют жизнь нашего региона! Важно, что северяне сами будут выдвигать своих земляков. Это будет единая, цифровая доска почёта заслуженных людей Мурманской области – самых разных профессий и возрастов.

Север — это прежде всего про сильных, смелых людей, каждый из которых – часть большой истории», – отметил губернатор.

