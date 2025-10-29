В населённом пункте Красноармейск ДНР подразделения 2-й армии группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 мм гаубица М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 28 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Кондратовка, Варачино, Искрисковщина и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман, Дробышево и Ямполь Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области подразделения 6-й армии продолжали сжатие кольца окружения группировки ВСУ. В населённом пункте Петропавловка Харьковской области от украинских боевиков зачищено 40 зданий. Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады нацгвардии, пытавшихся переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол.

Предотвращены две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны населённого пункта Нечволодовка Харьковской области. Всего в данном районе уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак» и четыре пикапа. За сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три производства стран НАТО, 23 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Платоновка, Бондарное, Веролюбовка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, из них три западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой, трёх штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Вольное, Белицкое, Котлино Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в городской застройке южнее железной дороги, а также в районе железнодорожного вокзала. Полностью зачищен от украинских боевиков микрорайон Троянда.

Штурмовые группы 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии, продвигаясь в восточной части населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики, нанесли поражение и выдавили подразделения ВСУ с удерживаемых позиций в районе шахты 5/6.

Пресечена попытка противника провести контратаку на бронетехнике со стороны населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны три попытки украинских вооружённых формирований вырваться из окружения в северном направлении. Уничтожены более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили свыше 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 мм гаубица М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Вишневое, Рыбное, Успеновка и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Павловка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

