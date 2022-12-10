В населённом пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 9 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, отразив контратаки подразделений ВСУ. В результате нанесения огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

На Донецком направлении активными действиями российских войск за сутки уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник силами до трёх усиленных взводов безуспешно пытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Владимировка, Павловка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. В результате нанесения огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183-х районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS II» производства ФРГ.

В районе населённого пункта Дружба Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населённого пункта Золочев Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У».

В районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган».

В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожены три установки реактивной системы залпового огня «Град».

В населённом пункте Кривая Лука Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Первомайск и Алчевск Луганской Народной Республики».

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