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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.22 15:30

В населённом пункте Луостари продолжается кампания по приведению в порядок многоквартирных домов

Ремонтная кампания началась в 2021 году по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. О том, какие работы в посёлке ведутся сейчас, рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В этом году в Луостари планируется капитально отремонтировать фасады 4 домов и заменить внутридомовые инженерные сети теплоснабжения в 13 домах. На сегодняшний день подрядчики уже вышли на фасады трёх объектов на улице Нижней и одного на улице Верхней. Сейчас ведутся работы по бетонированию отмостки, затем перейдут к восстановлению кирпичной кладки, которая находится в удручающем состоянии. Также будут заменены окна в подъездах и приведены в порядок входные группы», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Луостари начинаются и работы по замене внутридомовых инженерных сетей. В настоящее время подрядчик обследует существующие инженерные сети и приступает к замене розливов в подвалах.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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