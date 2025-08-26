В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории города Мурманска.

В ходе рейда были проверены лица, получившие российской гражданство. Среди них были обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт. Данные лица были направлены в военный комиссариат Мурманска для регистрации в единой системе учёта.

В это же время следователи военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону провели рейд в жилом районе города, направленный на выявление граждан, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воинскому учёту.

Военные следователи акцентировали внимание на важности своевременной постановки на воинский учёт, напомнив гражданам об их конституционных обязанностях.

Кроме того, в рамках рейда проводилась разъяснительная работа о возможностях прохождения службы в Вооружённых силах РФ по контракту. Офицеры рассказали о преимуществах контрактной службы, включая социальные гарантии, стабильный доход и возможность карьерного роста.

Подобные рейды в Мурманской области проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.