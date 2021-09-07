В населенных пунктах области уже уложено более 300 тысяч квадратных метров нового асфальта

В 2021 году правительство Мурманской области предоставило субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения 24 муниципалитетам. Уже завершены работы на 94 улицах в 21 муниципальном образовании. Об этом в ходе вчерашнего оперативного совещания губернатору доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин.

Более 300 тысяч кв. метров нового дорожного полотна появилось в населенных пунктах региона благодаря субсидированию муниципалитетов. Так, в Кольском районе в нормативное состояние приведена 21 дорога. Ещё на 9 улицах в Мурмашах, Апатитах, Туманном, ЗАТО Заозерск и Александровск в высокой степени готовности объекты дорожного ремонта.

Министр доложил также и об отклонениях от установленных сроков выполнения ремонтных работ. Ожидается, что работы будут завершены до наступления неблагоприятных погодных условий. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо мобилизовать максимум сил для завершения ремонтов.

Кроме того, в этом году для повышения безопасности на дорогах столицы Заполярья, а также повышения комфорта северян заключены контракты на установку 16 остановочных павильонов и обустройство 3 инновационных пешеходных переходов, устанавливаются пешеходные ограждения, а также заключен контракт на нанесение на отдельных дорогах износоустойчивой разметки холодным пластиком.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, дополнительно выделено 200 миллионов рублей на ремонт дорог в Мурманске. Первый контракт на ремонт шести улиц уже в стадии заключения, второй будет заключён в ближайшее время.