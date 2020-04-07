В населённых пунктах региона в рамках госпрограммы будут дополнительно установлены 45 игровых и спортивных комплексов

В Мурманской области завершились общественные обсуждения с жителями муниципалитетов по выбору территорий для размещения детских городков, спортивных площадок и их наполнению. В онлайн-опросах в общей сложности приняли участие практически 50 тысяч северян. Региональному центру городского развития в ближайшее время предстоит разработать эскизы площадок, а также подготовить необходимую конкурсную документацию для обеспечения работ летом. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила министр градостроительства и благоустройства Ольга Вовк.

«В рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в городах и посёлках Мурманской области мы дополнительно к основным работам планируем установить 45 детских и спортивных площадок. Эта работа проводится, как в прошлом году, по поручению губернатора», – рассказала Ольга Вовк.

Установка игрового и спортивного оборудования будет проводиться в июле и августе.

Проекты, которыми занимается региональный Минград, дополнят основные мероприятия госпрограммы по благоустройству дворовых территорий вокруг 240 многоквартирных домов и обустройству 20 общественных пространств, запланированных в этом году в населённых пунктах Кольского Заполярья.

Кроме того, как поделилась Ольга Вовк, Минстроем России сформирован индекс качества городской среды за 2019 год. Он создаётся ежегодно и состоит из 36 показателей, оценивающих города России со всех сторон. Мурманская область в этом рейтинге сохранила восьмое место по комфортности среди 85 субъектов Российской Федерации.

Девять городов Кольского края признаны городами с благоприятной средой – Мурманск, Апатиты, Североморск, Кировск, Кандалакша, Кола, Гаджиево, Снежногорск и Полярный.

«Хорошо, что мы выполнили то, что положено, но есть над чем работать. Планы на ближайшее время большие, грандиозные, ресурсы тоже выделены достаточные. Прошу, чтобы всё то, что задумано в части благоустройства городской среды в Мурманской области, было выполнено в безусловном режиме», – поручил губернатор Андрей Чибис профильному ведомству.

Отдельный акцент глава региона сделал на работе министерства с подрядчиками, обозначив необходимость жёсткого контроля за сроками и качеством выполнения работ, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.