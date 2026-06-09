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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.26 17:30

В нашем регионе будут развивать систему наставничества медицинских специалистов

На вчерашнем оперативном совещании губернатор Андрей Чибис уделил внимание одному из главных событий прошлой недели – визиту в регион министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Он посетил перинатальный центр, городскую поликлинику в Мурманске, строящийся хирургический корпус онкологического диспансера и областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина – увидел изменения непосредственно на местах.

За последние 7 лет при поддержке федерального центра в Мурманской области отремонтировали и реконструировали 59 медицинских учреждений, в том числе при помощи компаний-партнёров в рамках соответствующих соглашений, серьёзно обновили оборудование, также внедряются современные методы диагностики и лечения.

«Мы понимаем, что вопросы медицинской помощи – очень чувствительные, и занимаемся ими с полной отдачей, чтобы ситуация становилась лучше. Конечно, кадровый вопрос остаётся для нас одним из ключевых, но сегодня врачей в системе становится больше, и эта работа уже даёт результат. Михаил Альбертович отметил положительную динамику по привлечению медицинских кадров. Важно, что наши люди начинают ощущать позитивные изменения. С 2023 года в два раза выросла удовлетворённость жителей качеством медицинских услуг. Но и проблемных моментов достаточно, расслабляться нельзя, есть над чем работать – всё это обсудили на совещании, на этом нужно сделать акцент», – сказал Андрей Чибис.

Напомним, во время визита Михаил Мурашко отметил рост количества медиков фактически в каждой медицинской организации регионе, в том числе и по сложным направлениям, в которых исторически был наиболее выражен кадровый дефицит. По словам Михаила Мурашко, заслуга региона в том, что переломлен тренд – по привлечению специалистов есть положительное сальдо. Эта работа будет продолжена. Михаил Мурашко поручил уже до 10 июня выйти на профильные вузы для привлечения молодых специалистов для работы с наставниками в медучреждениях Мурманской области. Например, в перинатальном центре в этом году наставниками будут обеспечены 6 врачей и 11 медсестер и акушерок, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569114/#&gid=1&pid=5

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