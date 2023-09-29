В нашем регионе действует 51 мера поддержки МСП, включая антикризисные меры: Андрей Чибис провёл расширенное заседание Совета по развитию МСП и наградил предпринимателей региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в рамках расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис встретился с предпринимателями региона и ответил на их вопросы.

«Наш регион полностью входит в Арктическую зону Российской Федерации и становится точкой притяжения крупных инвестиционных компаний благодаря своим ресурсным, геополитическим и транспортным преимуществам. Арктическая зона Российской Федерации – крупнейшая свободная экономическая зона в мире. Мы уделяем большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, который за последние несколько лет столкнулся с серьёзными экономическими вызовами. В нашем регионе действует 51 мера поддержки МСП, включая антикризисные меры. В 6 раз мы снизили налоги, продлили льготы по УСН. Только в 2022 году поддержали проекты более чем на 3 млрд рублей. Наша слаженная работа даёт свои результаты: мы смогли не только сохранить, но и приумножить количество организаций малого и среднего бизнеса в Мурманской области», – подчеркнул в приветственном слове губернатор.

Общение продолжалось почти 2,5 часа. Предпринимателей интересовали грантовая поддержка бизнеса и перспективы расширения занимаемой ниши. Один из вопросов касался возможностей дополнительной поддержки на приобретение оборудования для выпекания хлебобулочной продукции предпринимателя из ЗАТО Александровск.

«В связи с тем, что мой муж военный, мы достаточно часто меняем место жительства. Я знакомилась с разными преференциями для бизнеса в других регионах и хочу отметить, что Мурманская область предлагает действительно широкий спектр мер поддержки», – поделилась предприниматель.

Андрей Чибис в свою очередь напомнил, что на сегодняшний день продолжается приём заявок на конкурс «Губернаторский старт», где предприниматели могут получить грант на развитие своего проекта или бизнеса.

Также главе региона поступил вопрос, касающийся проведения тренировок для федерации по синхронному плаванию. Губернатор поручил администрации Мурманска разобраться с этим вопросом. Вопрос взят в работу.

Кроме того, предприниматели обратились с вопросом кадрового обеспечения и нехватки работников в технических отраслях.

«Существует набор мер по решению данного вопроса. Мы сейчас адаптируем образовательную систему под те кадровые запросы, которые есть у нас в регионе. Система среднего и высшего образования Мурманской области заточена на подготовку востребованных специалистов. Для этого мы развиваем инфраструктуру в учреждениях. Так, например, готовятся к открытию 40 новых лабораторий в колледжах региона», – ответил глава региона.

Ещё один вопрос касался возникших у предпринимателя сложностей с соблюдением договора по предоставлению электроэнергии.

«Запланирован разговор с сетевыми службами. Прошу собрать проблематику по бизнесу, чтобы была полная картина всех неисполненных обязательств, которые мы впоследствии подробно разберём со службами. Разговор о тарифах может быть только после того, как состоится разговор об исполнении обязательств», – поручил губернатор.

Губернатор поблагодарил предпринимателей за честный, открытый разговор.

«Нужно помнить, что за каждым положительным экономическим показателем, каждой цифрой стоит чёткая и слаженная работа людей, в первую очередь – предпринимателей – людей энергичных, решительных и очень трудолюбивых, сумевших создать своё дело, воплотить в жизнь свои смелые бизнес-идеи. Вижу, что ваша энергия трансформируется в проекты, хорошие дела. Это, действительно, непростой путь. Вы двигаете экономику вперёд. И вам за это огромное спасибо», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе встречи прошла торжественная церемония награждения членов Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области и региональных организаций инфраструктуры поддержки памятными медалями «85 лет Мурманской области».

Также состоялось вручение наград победителям конкурса на предоставление финансовой поддержки в виде гранта «Губернаторский старт» и гранта на приобретение франшизы.

Фото: https://gov-murman.ru