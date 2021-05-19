В нашем регионе определены земельные участки, пригодные для вовлечения в жилищное строительство

В Мурманской области проведена масштабная работа по выявлению земельных участков, использование которых возможно под жилищное строительство.

По итогам совместной работы управления Росреестра, Федеральной налоговой службы, а также региональных министерств и ведомств определено 19 муниципалитетов, которые имеют потенциал развития индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов (Мурманск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, Полярные Зори, Алакурти, Зеленоборский, Ковдор, Мончегорск, Оленегорск, Заполярный, Умба, Кола и еще 6 населенных пунктов в Кольском районе).

«Определено 47 земельных участков общей площадью 597,4 га , пригодных для вовлечения их в жилищное строительство, - отмечает начальник оперативного штаба, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко. - Из них 17 участков площадью 236 га подходят для индивидуального жилищного строительства и 30 участков площадью 361,4 га - для строительства многоквартирных домов».

Подготовка данных о земельных участках и территориях велась в рамках созданных Росреестром и направленных в регионы методических рекомендаций по выявлению и анализу эффективности использования участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для вовлечения их в оборот жилищного строительства, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.