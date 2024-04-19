В нашем регионе учреждена новая награда – звание «Почётный работник органов местного самоуправления Мурманской области»

Вчера состоялось очередное заседание регионального парламента. В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, представители исполнительных органов власти, Контрольно-счётной палаты области, областного суда, прокуратуры. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой. В повестке – более 20 вопросов, которые были посвящены самым разным сферам жизни региона.

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области». Жители региона смогут получить единовременную денежную выплату в рамках программы «Свой Дом в Арктике» и взять льготный ипотечный кредит. Изменения также затрагивают и тех граждан, которые уже воспользовались федеральными или региональными мерами поддержки – приобрели или построили жильё за пределами Мурманской области. Закон отменяет норму, по которой заявители не могли рассчитывать на льготу и получить единовременную денежную выплату на индивидуальное строительство в течение пяти лет.

Также областной Думой приняты изменения в закон «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Законопроект даёт возможность региональной власти, муниципальным образованиям и организациям использовать резервы материальных и финансовых ресурсов не только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, но и при введении режима повышенной готовности.

В окончательной редакции принят законопроект, который позволит оптимизировать механизм единовременных компенсационных выплат медицинским работникам и привлечь в регион новые кадры на квотируемые места. Областная Дума поддержала инициативу о том, что единовременная компенсационная выплата отдельным категориям медицинских работников будет выплачиваться в сроки, установленные правительством Мурманской области.

Кроме того, областной Думой принят законопроект, который устанавливает возможность вносить поправки к проекту закона об областном бюджете после утверждения в первом чтении основных характеристик бюджета. Применить данную норму будет возможно в случае изменения объёма межбюджетных трансфертов, предоставляемых Мурманской области, при рассмотрении и утверждении федерального бюджета.

В первом чтении и окончательной редакции принят проект закона, вносящий изменения в законодательство о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области. В частности, уточняются условия заключения соглашений о господдержке инвестиционной деятельности и специальных инвестиционных контрактов, в рамках которых применяется инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Данную форму государственной поддержки будут предоставлять исключительно в рамках реализации стратегических инвестиционных проектов Мурманской области.

В окончательной редакции принят законопроект «О внесении изменений в статью 9.2 закона Мурманской области «О наградах и премиях Мурманской области». В Мурманской области будет учреждена новая награда – звание «Почётный работник органов местного самоуправления Мурманской области». Парламентарии выразили уверенность, что присвоение такого звания станет достойным признанием заслуг перед регионом лучших представителей сферы местного самоуправления, многие из которых работают в муниципалитетах долгие годы и заслужили уважение земляков.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/bc3/vg2p2w63ko5o5yb51n08nmsjr4sjsk2w.JPG