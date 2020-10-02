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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 17:05

В наших колледжах готовят кадры для экономики Мурманской области – Андрей Чибис

Реализация проекта «Кадры будущего для экономики Мурманской области» позволит перезагрузить среднее профессиональное образование и подготовить специалистов по востребованным на рынке труда профессиям. Ключевые задачи по развитию СПО губернатор Андрей Чибис озвучил сегодня на встрече, приуроченной к 80-летию системы профтехобразования в России, с руководителями региональных колледжей.

Мероприятие прошло на базе Оленегорского горнопромышленного колледжа, где сегодня обучается почти полтысячи студентов. Андрей Чибис осмотрел лаборатории и мастерские, отметив достойное материально-технического оснащение образовательного учреждения. За последние пять лет в колледже созданы лаборатории электротехнического профиля и поварского дела, тренажерный комплекс по подготовке водителей, электромонтажная и слесарная мастерские, кабинет горного профиля.

Губернатор также ознакомился с работой детского мини-технопарка «Квантолаб», открывшегося на базе колледжа в сентябре. Помимо студентов, здесь могут проходить обучение школьники по направлениям «Промробоквантум», «Промдизайнквантум» и «Хайтек». Технопарк оснащен необходимым современным оборудованием. Для реализации образовательных программ закуплены новые компьютеры, конструкторы и робототехнические комплекты, 3D-принтеры, лазерный гравер.

На встрече с представителями системы среднего профобразования области Андрей Чибис поблагодарил за добросовестный труд и верность профессии.  Планомерная работа по модернизации материально-технической базы учреждений, как отметил губернатор, продолжается. Отдельное внимание уделяется подготовке кадров с учётом потребностей рынка труда и по направлениям, связанным со спецификой региона, – горнодобывающая и металлургическая отрасли, судоремонт, оленеводство, туризм. Сегодня в Мурманской области около 17 тысяч студентов обучается специальностям СПО, в том числе 3,2 тысячи человек – по образовательным программам из перечня востребованных и перспективных профессий, входящих в ТОП-50.

«В рамках проекта «Кадры будущего для экономики» мы отдельную ставку делаем на инвестиции в среднее профобразование. Важно создавать достойные условия для обучения молодежи. Мы видим, что в колледжах открываются современные лаборатории и «точки роста», закупается техника, на базе учреждений создаются новые спортобъекты. Наша задача – готовить востребованных на рынке труда специалистов под проекты, которые уже реализуются или запускаются на территории Мурманской области», – прокомментировал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в честь юбилейной даты за многолетнюю эффективную деятельность, высокий профессионализм и ответственность Почётными грамотами губернатора награждены трудовые коллективы профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Высоких региональных наград удостоены руководители региональных учреждений СПО.

Нагрудные знаки «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» вручены мастеру производственного обучения Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота Юрию Колодяжному и заместителю директора Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Андрею Савенкову. Звание «Почетный работник образования Мурманской области» присвоено мастеру производственного обучения Кандалакшского индустриального колледжа Михаилу Назарову.

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