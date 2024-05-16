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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.24 13:30

В настоящее время в регионе предоставляются 24 вида социальной поддержки семьям с детьми за счёт федерального и регионального бюджетов

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь. Депутаты поддержали и рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, который вносит изменения в региональные законы «О государственной социальной помощи в Мурманской области» и «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области». Документ разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Законопроектом предложено сохранить право на получение региональной социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам, инвалидам с детства и детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, в периоды получения ими выплат за работу в студенческих отрядах по трудовым договорам в каникулярное время.

Кроме того, в целях единообразного предоставления семьям, имеющих детей, средств регионального материнского (семейного) капитала законопроектом предлагается уточнить компетенцию правительства Мурманской области и уполномоченного органа (Министерство труда и социального развития Мурманской области) в части утверждения формы заявления о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала и правил его подачи, а также утверждения перечня документов, необходимых для реализации этого права.

Парламентарии обсудили информацию о реализации мер государственной поддержки семей с детьми, которую представили министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Прозвучало, что в этом году на поддержку северян с детьми предусмотрено более 10 млрд рублей (из федерального и областного бюджета). Свою эффективность показала программа «Зарплата мамы», в рамках которой женщине при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет осуществляется ежемесячная денежная выплата. С момента внедрения такой меры поддержки в Мурманской области «Зарплату мамы» получили уже 8475 женщин. Кроме того, с 2023 года на федеральном уровне все семейные пособия объединены в одну выплату - ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Выстроена целостная бесшовная система государственной поддержки малообеспеченных семей от периода ожидания рождения ребёнка до достижения им возраста 17 лет по единым правилам. Пособие основано на адресном комплексном подходе, что минимизирует риск бедности в таких семьях. Размер ежемесячного пособия определяется в соответствии с федеральным законом и составляет 50, 75, 100 процентов величины прожиточного минимума, установленной в Мурманской области.

Также на территории Мурманской области действует ряд мер государственной поддержки по улучшению жилищных условий семей с детьми. Так, в рамках программы «Свой дом в Арктике» молодые и многодетные семьи могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство жилого дома или покупку домокомплекта.

– Текущий год в нашей стране был объявлен Годом семьи, поэтому значительно внимание органов власти уделяется этой категории наших соотечественников. В Мурманской области проживают более 114 тысяч семей с детьми, из них порядка 70 тысяч семей являются получателями различных мер поддержки. В настоящее время в регионе предоставляются 24 вида социальной поддержки семьям с детьми за счёт федерального и регионального бюджетов. Считаю, это довольно объёмный комплекс мер, который выгодно отличает нас от других субъектов, – отметил Станислав Гонтарь. – Считаю значительным и тот факт, что впервые за несколько лет в Мурманской области увеличилось количество рождённых первенцев. Есть некоторые предложения по улучшению положения многодетных семей, которые требуют обсуждения.

Комитет принял прозвучавшую информацию к сведению.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30105/

 

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