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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 08:45

В «Научке» начинается «Колычевская осень»

29 октября Мурманская областная научная библиотека при поддержке Министерства культуры Мурманской области проводит первые областные чтения, посвященные писателю Николаю Владимировичу Колычеву (1959-2017), «Колычевская осень».

Имя поэта Николая Колычева известно далеко за пределами Кольского полуострова. Автор 18 книг, изданных в Москве и в Мурманске, лауреат Всероссийских премий – Большой литературной премии Союза писателей России; «Ладога» им. А. Прокофьева; «Неизбывный вертоград» им. Н. Тряпкина; дважды – «Золотое перо России», региональной премии им. А. Подстаницкого. Николай Владимирович был награжден медалью им. Михаила Шолохова «За гуманизм и служение России».

В библиотеке будут работать несколько тематических площадок:

13.00-15.00 (зал «Русская Арктика», 4-й этаж) - дискуссионная площадка. В диалоге примут участие поэты, писатели, критики, они будут размышлять о литературном наследии Николая Колычева. Модератор площадки – Вера Колычева.

13.00-16.00 (зал-трансформер, 4-й этаж) - детская площадка. Демонстрация мультфильмов, созданных по произведениям Николая Колычева. Мастер-классы.

15.00-16.30 (подиум-холл, 4-й этаж) - ток-шоу из цикла «Север в лицах». Гость встречи – Анатолий Сергиенко, заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России, живописец, график.

15.00-16.00 («Квартирник», 4-й этаж) - иллюстративная площадка. Встреча с Татьяной Шороховой – художником-графиком, иллюстратором книг Николая Колычева. Мастер-класс.

17.00-19.00 (подиум-холл, 4-й этаж) - музыкально-поэтическая площадка. Музыкально-поэтическая программа «За то, что был любим». Исполнители: Павел Широглазов, Светлана Сиротина (г. Череповец). На площадке выступит «КЛюП Студия» под руководством Дмитрия Левитеса, учащиеся Детской театральной школы, Музыкальной школы №5 г. Мурманска. Прозвучат стихи Николая Колычева и песни мурманских авторов на его поэтические строки.

Фото:  http://mgounb.ru/

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