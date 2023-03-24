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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.23 08:40

В «Научке» первый весенний День новой книги

25 марта Мурманская областная научная библиотека приглашает жителей города и гостей областного центра на День новой книги. Вас ждут новинки художественной литературы, книги по истории и географии, медицине и психологии, экономике и философии, литературоведению и искусству, краеведческие издания.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в марте День новой книги совпадает с Днём возвращенной книги. Акция «Верни, я всё прощу» – возможность сдать то, что вы забыли вернуть вовремя.

А ещё в рамках Дня новой книги проходит открытый лекторий по художественной литературе. Лекция «Тайные истории: неизвестные произведения известных писателей» (14.00, зал «Развитие») познакомит с книгами, нехарактерными для основного творчества популярных и с детства знакомых авторов. Как историк Николай Костомаров мог повлиять на Джорджа Оруэлла, какой мир, кроме страны Оз, придумал Фрэнк Баум? Лектор – специалист «Научки» Александр Сергеевич Вальков.

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457259349%2Falbum-44573273_00%2Frev

 

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