В «Научке» появился «Ящик добрых дел»!

Совместно с фондом помощи животным «Путеводная звезда» Мурманская областная научная библиотека организует сбор пожертвований для братьев наших меньших.

Что можно принести: корм для кошек и собак; пелёнки, игрушки, лекарств, амуниция и предметы ухода тоже пригодятся.

Как пишет vk.com/murmannauchka, «любая помощь важна, ведь она идёт на благо тех, кто нуждается в поддержке больше всего. Давайте сделаем мир чуть лучше вместе!».

«Ящик добрых дел» находится в холле 1-го этажа Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 45-08-58.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287276%2F6d7de95bbccb93009a