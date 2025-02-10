Мурманская область. Арктика (16+)10.02.25 12:30
В «Научке» появился «Ящик добрых дел»!
Совместно с фондом помощи животным «Путеводная звезда» Мурманская областная научная библиотека организует сбор пожертвований для братьев наших меньших.
Что можно принести: корм для кошек и собак; пелёнки, игрушки, лекарств, амуниция и предметы ухода тоже пригодятся.
Как пишет vk.com/murmannauchka, «любая помощь важна, ведь она идёт на благо тех, кто нуждается в поддержке больше всего. Давайте сделаем мир чуть лучше вместе!».
«Ящик добрых дел» находится в холле 1-го этажа Мурманской областной научной библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а).
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8152) 45-08-58.
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287276%2F6d7de95bbccb93009a
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Работников из Мурманской области стали на 53% чаще приглашать работать в других странах. Интерес компаний ОАЭ к местным кадрам вырос в 3,5 раза
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)До 80 тысяч рублей будут увеличены единовременные выплаты северянам – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны к 80-летию Победы-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США растёт к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)Начальники управлений административных округов Мурманска по итогам встреч с горожанами все обращения берут на контроль, а некоторые решают оперативно-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале