В «Научке» продолжаются мероприятия в рамках акции «На Севере - лето!»

Современные виртуальные игры для школьников не ограничиваются простыми сюжетами. Они становятся всё более интерактивными, обучающими и инновационными. Образовательные игры имеют множество преимуществ, влияющих на развитие детей.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, за время школьных каникул дети забывают многое из прочитанного и изученного. 3 июля у воспитанников летнего оздоровительного лагеря средней образовательной школы №1 появился отличный шанс, играя, вспомнить содержание прочитанных книг.

С ребятами первого и второго отрядов провели две игры – «Книжный червь» и «Игра в классики». Виртуальные игры были рассчитаны на разный уровень подготовки, но дети справились, и в конце их ждал сладкий сюрприз.

Как сообщает Мурманская областная научная библиотека, записаться в группу на мероприятие можно по телефону 8 (815 2) 45-48-35.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457279650%2Fwall-44573273_26618