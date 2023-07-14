В «Научке» пройдёт творческая встреча с поэтом, заместителем главного редактора журнала «Наш современник» Кариной Сейдаметовой

Карина Сейдаметова — автор нескольких поэтических сборников. Печаталась в журналах «Москва», «Дети Ра», «Наш современник», «Роман-журнал. XXI век», «Подъём» и др. Лауреат поэтической премии имени Юрия Кузнецова и Всероссийской литературной премии имени Бориса Корнилова. Член Союза писателей России.

Встреча состоится 15 июля в 19.00 в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А». (16+)

Как пишет vk.com/murmanculture, автор расскажет, чем сегодня живёт журнал: о сотрудничестве с Ассоциацией союзов писателей и издателей России, о реализованных и будущих проектах, об издательстве «Наш современник», которое готовит к изданию серии книг молодых авторов, отмеченных сертификатами недавно прошедшей Международной литературной премии имени Александра Казинцева.

Фото: ttps://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266540%2Falbum-139605315_00%2Frev