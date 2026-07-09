В «Научке» пройдут показы документальных фильмов в рамках Дней научного кино ФАНК

11 июля в 16.00 в зале «Развитие» (3-й этаж) Мурманской областной научной библиотеки зрители увидят две документальных картины.

Фильм «Мурка» Дарьи Карповой и Варвары Волковой – о том, как кошачье мурчание и вибротерапия могут стать альтернативой обезболивающим. В ленте учёные ищут способ создать приборы с анестетическим и спазмолитическим эффектом без побочных действий.

Также в программе – фильм Михаила Архипова «Однажды в Ленинграде» о Павле Клушанцеве, которого называли пророком космической эры и «крестным отцом» «Звездных войн». Лента рассказывает о кинематографисте, который за десятилетия до реальных космических полётов отправлял зрителей на Луну и Марс. Жизнь Клушанцева, прошедшая через революции, блокаду Ленинграда, мировое признание, а затем – забвение, стала зеркалом XX века. При этом он неизменно верил в разумное обустройство Вселенной и доказал, что искренняя вера в науку и космос способна преодолеть любые преграды.

Организатор проекта – Фестиваль актуального научного кино ФАНК (@fankfest) при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. #кинофанк #десятилетиенауки #МинобрнаукиРоссии #популяризациянауки

Вход свободный. (16 +)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?w=wall-44573273_32667