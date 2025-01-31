В «Научке» расскажут о самых интересных археологических памятниках Кольского полуострова
1 февраля в 13.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция «10 самых интересных памятников археологии Мурманской области» из цикла «Открытые лекции в «Научке».
Лектором выступит заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея Георгий Дзенисов.
Как отмечает vk.com/murmanculture, Кольский край хранит немало тайн и сокровищ. Современная археология активно развивается, и новые находки помогают нам лучше понять нашу историю. На лекции слушатели узнают о самых интересных археологических объектах Мурманской области и познакомятся с жизнью древних людей на Кольском Севере, их культурой и восприятием мира.
Вход свободный. (16+)
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281880%2Fwall-139605315_29346