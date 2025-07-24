В «Научке» состоится День новой книги

Соскучились по новым изданиям? Тогда спешите в библиотеку! Вас ждут новинки художественной и научно-популярной литературы.

Как обещает vk.com/murmannauchka, посетители храма книг погрузятся в захватывающее детективное расследование или любовную историю, историческое приключение или фантастический мир. Гости библиотеки откроют для себя авторов-лауреатов литературных премий, вдохновятся изданиями по саморазвитию, освоят новые хобби и кулинарные блюда.

День новой книги состоится 26 июля (суббота) с 12.00 до 20.00 в залах обслуживания читателей по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.

А днём ранее, 25 июля, с 12.00 до 20.00 сотрудники Мурманской областной научной библиотеки проведут День возвращённой книги. В этот день они принимают все издания, задержавшиеся на домашних полках. Утерянные книги можно заменить равноценными. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457292811%2F5e66d5f6eb912213ae